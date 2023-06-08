Партия "Шор" бойкотирует заседания парламента Молдавии из-за преследования депутата Таубер

Кроме того, партия обвинила правящее большинство в игнорировании инициатив оппозиции

КИШИНЕВ, 8 июня. /ТАСС/. Оппозиционная партия "Шор" будет бойкотировать заседания парламента Молдавии на этой неделе в знак протеста против задержания вице-председателя партии депутата Марины Таубер.

"В отношении Марины Таубер правительство Партии действия и солидарности оказывает беспрецедентное политическое давление. Практически в течение всего года политика постоянно задерживают и заключают под стражу при отсутствии каких-либо доказательств предполагаемых нарушений, в нарушение презумпции невиновности и принципов Конвенции по правам человека", - говорится в распространенном в четверг заявлении партии. Кроме того, партия обвинила правящее большинство в игнорировании инициатив оппозиции.

На этой неделе районный суд Кишинева продлил еще на 20 суток домашний арест Таубер, которую обвиняют в нарушениях правил финансирования партии. Вице-председатель партии подвергалась арестам также в прошлом году и ранее. Депутат заявила, что готова сотрудничать со следствием для восстановления справедливости. Она считает, что за решением прокуратуры стоит президент Майя Санду и правящая Партия действия и солидарности. Лидер партии "Шор" Илан Шор связывает арест с попыткой давления на оппозицию за организацию массовых акций протеста в Молдавии.