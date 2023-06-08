В Рамалле снесли дом террориста, убившего двух человек в Иерусалиме в ноябре

В пресс-службе армии Израиля отметили, что сообщений о потерях с израильской стороны в ходе ночного рейда не поступало

ТЕЛЬ-АВИВ, 8 июня. /ТАСС/. Израильские военные разрушили в четверг в городе Рамалла на Западном берегу реки Иордан дом палестинского террориста, устроившего 23 ноября 2022 года два взрыва в Иерусалиме, в результате чего были убиты два человека. Об этом сообщила армейская пресс-служба.

"В четверг в городе Рамалла силовики разрушили дом террориста, совершившего теракт 23.11.2022, в ходе которого он подорвал два взрывных устройства в Иерусалиме. В ходе операции в нескольких местах возникли ожесточенные беспорядки, в ходе которых подозреваемые бросали в военнослужащих камни, бутылки с зажигательной смесью и взрывчатку. Военнослужащие ответили применением средств по разгону демонстраций и выстрелами боевыми патронами", - говорится в заявлении. В пресс-службе отметили, что сообщений о потерях с израильской стороны в ходе ночного рейда не поступало.

Два взрыва произошли у автобусных остановок в Иерусалиме 23 ноября 2022 года. В результате теракта два человека погибли, более 20 получили ранения. В армейской пресс-службе отметили, что дом совершившего взрывы террориста "был разрушен после того, как апелляция, поданная против процедуры, была отклонена судом".

Израильские силовики с 10 апреля 2022 года проводят операции и рейды по противодействию террору на Западном берегу в ответ на серию терактов в городах еврейского государства.