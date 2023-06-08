США, Япония и Тайвань станут обмениваться данными беспилотников в режиме реального времени

По данным Financial Times, американский оборонный подрядчик General Atomics Aeronautical Systems к 2025 году поставит Тайбэю четыре беспилотника MQ-9B Sea Guardian

ЛОНДОН, 8 июня. /ТАСС/. США, Япония и Тайвань будут обмениваться данными с морских разведывательных беспилотников в режиме реального времени. Об этом в четверг сообщила газета Financial Times.

Как заявил изданию представитель американских вооруженных сил, обмен данными между Японией, Тайванем и США "очень важен", хотя Пекин "будет рассматривать это как эскалацию".

По данным газеты, американский оборонный подрядчик General Atomics Aeronautical Systems к 2025 году поставит Тайбэю четыре беспилотника MQ-9B Sea Guardian. При этом они будут интегрированы в ту же систему обмена данными, которой пользуются армия США и Силы самообороны Японии.

Тайвань управляется собственной администрацией с 1949 года. Согласно официальной позиции Пекина, поддерживаемой большинством стран, включая Россию, остров является одной из провинций КНР. Напряженность в отношениях КНР и США обострилась в августе 2022 года после визита занимавшей в то время пост спикера Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси на Тайвань. На следующий день после его завершения Народно-освободительная армия Китая приступила к масштабным маневрам с ракетными стрельбами в шести зонах акватории крупнейшего китайского острова.