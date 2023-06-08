Трамп считает, что уголовное расследование доказывает, что он является мишенью Минюста

По данным Politico, федеральные прокуроры уведомили бывшего президента США о том, что в его отношении ведется расследование

НЬЮ-ЙОРК, 8 июня. /ТАСС/. Бывший президент США Дональд Трамп считает, что уголовное расследование в его отношении по делу о ненадлежащем обращении с секретными документами доказывает, что он является мишенью Министерства юстиции США и ФБР.

"Никто не сказал мне, что мне предъявлено обвинение, и мне не должны его предъявлять, потому что я ничего плохого не сделал <...>, но я в течение многих лет являюсь мишенью <...> Министерства юстиции и ФБР", - написал он в своей социальной сети Truth Social.

Ранее газета Politico информировала, что американские федеральные прокуроры уведомили Трампа о том, что в его отношении ведется уголовное расследование. По данным издания, экс-главе государства было направлено письмо, в котором его проинформировали о разбирательстве.

Специальный прокурор США Джек Смит в настоящий момент проводит расследование по факту ненадлежащего обращения бывшего американского лидера с секретными документами.

Адвокаты экс-президента ранее попросили власти не предъявлять политику обвинения в ненадлежащем обращении с секретными документами после его ухода с высшего государственного поста. Они излагали свою позицию в беседах с представителями Минюста, в том числе со Смитом. При рассмотрении громких дел в США адвокаты нередко получают возможность встретиться с работниками ведомства, когда расследование близится к концу.

Сотрудники ФБР провели 8 августа 2022 года обыск в поместье Трампа Мар-а-Лаго. В показаниях агента спецслужбы, на основании которых был выдан ордер на обыск, отмечалось, что документы, которые экс-президент добровольно вернул в мае Национальному архиву США, содержали секретные сведения. Трамп утверждает, что никакого нарушения с его стороны быть не может, поскольку он как глава государства обладал полномочиями рассекретить все находившиеся у него документы. Полномочия, однако, не распространялись на материалы, относящиеся к ядерной сфере. Именно такие документы, по версии газеты The Washington Post, были обнаружены в Мар-а-Лаго.