Япония выразила протест КНР из-за нарушения ее территориальных вод

По данным японского Минобороны, китайское судно около трех часов находилось в территориальных водах Японии к юго-западу от острова Якусима

ТОКИО, 8 июня. /ТАСС/. Правительство Японии выразило протест и серьезную обеспокоенность властям КНР в связи с нарушением в четверг ее территориальных вод в районе острова Якусима (префектура Кагосима) гидрографическим судном ВМС Народно-освободительной армии Китая (НОАК). Об этом сообщило агентство Kyodo.

Согласно отчету, опубликованному на сайте японского Минобороны, китайское судно около трех часов находилось в территориальных водах Японии к юго-западу от острова Якусима, после чего продолжило движение в западном направлении. За его действиями наблюдал эсминец морских Сил самообороны "Тонэ", а также патрульный самолет P-1.