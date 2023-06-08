В Судане сообщили, что новое предложение о перемирии подразумевает санкции при нарушениях

Представитель сил спецназа Мустафа Мухаммед Ибрагим отметил, что соглашение подготовили Саудовская Аравия и США, выступающие посредниками в переговорном процессе

КАИР, 8 июня. /ТАСС/. Саудовская Аравия и США, выступающие посредниками в переговорном процессе между армией и силами быстрого реагирования (спецназом) Судана, подготовили новое соглашение о гуманитарном перемирии, предполагающее введение санкций против стороны, его нарушившей. Об этом сообщил представитель сил спецназа Мустафа Мухаммед Ибрагим.

"Предложение предполагает введение санкций в отношении стороны, которая нарушит перемирие, и окончательное завершение переговорного процесса в случае несоблюдения [соглашения] обеими сторонами", - приводит в четверг телеканал AlHadath заявление представителя. По его словам, соблюдение условий соглашения будет отлеживаться "более строго с помощью самолетов воздушного наблюдения". Предполагается, что срок действия нового перемирия составит 24 часа, чтобы убедиться, что стороны конфликта привержены договоренностям и переговорному процессу.

Представители спецназа и армии Судана ведут диалог при посредничестве Вашингтона и Эр-Рияда в саудовском городе Джидда. Всего на протяжении нынешнего конфликта стороны заключали гуманитарное перемирие не менее 10 раз, но все эти режимы временного прекращения огня были нарушены.

Ситуация в Судане обострилась из-за разногласий между командующим армией Абдель Фаттахом аль-Бурханом, который также руководит Суверенным советом, и главой сил быстрого реагирования Мухаммедом Хамданом Дагало. Основные противоречия между двумя структурами связаны со сроками и методами формирования единых вооруженных сил, а также с тем, кто должен стать главнокомандующим армией: профессиональный военный, за что выступает аль-Бурхан, или избранный гражданский президент, на чем настаивает Дагало. 15 апреля начались столкновения между двумя указанными структурами возле военной базы в городе Мерове, а также в Хартуме. По данным профсоюза врачей Судана, с начала боев погибли не менее 866 мирных жителей.