СМИ: ThyssenKrupp подписал меморандум о строительстве шести подлодок для ВМС Индии

Он предусматривает совместное участие партнеров в объявленном Нью-Дели в июле 2021 года тендере на поставку дизель-электрических субмарин, сообщила газета Times of India

НЬЮ-ДЕЛИ, 8 июня. /ТАСС/. Немецкий промышленный концерн ThyssenKrupp и индийская судоверфь Mazagon Dock Shipbuilders Limited подписали меморандум о сотрудничестве в строительстве шести подводных лодок для военного флота Индии. Об этом сообщила в четверг газета Times of India.

Как отмечает издание, меморандум предусматривает совместное участие партнеров в объявленном Нью-Дели в июле 2021 года тендере на поставку дизель-электрических субмарин для индийских ВМС. Он стал первым документом об оборонном сотрудничестве Индии и Германии. Меморандум был подписан в ходе визита в Индию министра обороны ФРГ Бориса Писториуса.

По данным источников издания, в случае победы в тендере ThyssenKrupp будет отвечать за проектирование подводных кораблей, Mazagon Dock Shipbuilders Limited займется их строительством. По оценкам экспертов, сдача первой подлодки заказчику может состояться не ранее чем через 10 лет после подписания контракта.

Кроме немецкого концерна, в индийском тендере на сумму $5,2 млрд также участвуют южнокорейская компания Daewoo и испанская Navantia.

Индийский тендер предусматривает строительство в рамках проекта Р-75I в сотрудничестве с зарубежными партнерами шести малозаметных дизель-электрических подводных лодок, оснащенных крылатыми ракетами и воздухонезависимой энергетической установкой.