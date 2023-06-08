Глава МИД Турции и госсекретарь США обсудили отношения двух стран и зерновую сделку

Хакан Фидан и Энтони Блинкен провели телефонный разговор

АНКАРА, 8 июня. /ТАСС/. Глава МИД Турции Хакан Фидан провел телефонный разговор с госсекретарем США Энтони Блинкеном, в ходе которого обсудил вопросы, представляющие взаимный интерес, в том числе реализацию зерновой сделки. Об этом сообщило в четверг турецкое внешнеполитическое ведомство.

"В ходе переговоров были обсуждены вопросы членства в НАТО Швеции, нормализации отношений между Турцией и Арменией, Азербайджаном и Арменией, приобретения Турцией у США истребителей F-16 и их модернизации, а также зерновое соглашение с Украиной", - говорится в сообщении.

Фидан был назначен главой МИД Турции в новом кабинете министров, который был сформирован после победы 28 мая на президентских выборах действующего президента Реджепа Тайипа Эрдогана.