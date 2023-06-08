Bloomberg: Британия хочет привлечь частные компании к восстановлению Украины

По данным агентства, инициативу будут обсуждать на конференции по восстановлению Украины, которая пройдет в Лондоне 21-22 июня

НЬЮ-ЙОРК, 8 июня. /ТАСС/. Великобритания намерена склонить частные компании к участию в финансировании восстановления Украины путем создания системы страхования от военных инвестиционных рисков. Об этом в четверг сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на источники.

По их данным, в Лондоне надеются, что система поможет убедить инвестиционные компании, а также технологические, энергетические и оборонные предприятия поддержать восстановление Украины многомиллиардными инвестициями. Эта инициатива будет обсуждаться на конференции по восстановлению Украины, которая пройдет в Лондоне 21-22 июня. Как сообщает Bloomberg, Великобритания намерена склонить частные компании к подписанию делового договора о согласии инвестировать в Украину.

Агентство также отмечает, что Великобритания лоббирует участие в конференции стран, которые не присоединились к санкциям против России и не поддерживают Украину напрямую. По словам источников, Лондон особенно надеется склонить к участию в конференции и в конечном итоге в восстановлении Украины Саудовскую Аравию и Турцию, "считая, что это будет дипломатической победой и посланием Москве".

Европейский банк реконструкции и развития ранее дал понять, что планирует увеличить капитал для Украины до €5 млрд к концу 2023 года.