8 июня, 07:05,
обновлено 8 июня, 07:22
Военная операция на Украине

Лукашенко призвал остановить конфликт на Украине

Станислав Красильников/ ТАСС
© Станислав Красильников/ ТАСС

Президент Белоруссии считает, что эта ситуация стала примером того, как западные элиты выбрасывают триллионы долларов на милитаризацию и разорение государств

МИНСК, 8 июня. /ТАСС/. Президент Белоруссии Александр Лукашенко считает, что сейчас важно остановить конфликт на Украине, а не заниматься поиском его причин.

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"Любое наше совещание не обходится без обсуждения ситуации в Украине. Как человек уже опытный хотел бы просто попросить вас и предостеречь от попытки поискать сейчас какие-то причины. Рано или поздно мы будем говорить о причинах. Но сейчас важнейший вопрос - остановить этот конфликт", - сказал Лукашенко на встрече с секретарями советов безопасности государств - членов Организации Договора о коллективной безопасности.

Конфликт на Украине стал примером того, как западные элиты выбрасывают триллионы долларов на милитаризацию и разорение государств, считает Лукашенко. 

Теги:
Лукашенко, Александр ГригорьевичБелоруссияУкраинаРоссияВоенная операция на Украине
© Информационное агентство ТАСС
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