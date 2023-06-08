Лукашенко призвал остановить конфликт на Украине

Президент Белоруссии считает, что эта ситуация стала примером того, как западные элиты выбрасывают триллионы долларов на милитаризацию и разорение государств

МИНСК, 8 июня. /ТАСС/. Президент Белоруссии Александр Лукашенко считает, что сейчас важно остановить конфликт на Украине, а не заниматься поиском его причин.

"Любое наше совещание не обходится без обсуждения ситуации в Украине. Как человек уже опытный хотел бы просто попросить вас и предостеречь от попытки поискать сейчас какие-то причины. Рано или поздно мы будем говорить о причинах. Но сейчас важнейший вопрос - остановить этот конфликт", - сказал Лукашенко на встрече с секретарями советов безопасности государств - членов Организации Договора о коллективной безопасности.

Конфликт на Украине стал примером того, как западные элиты выбрасывают триллионы долларов на милитаризацию и разорение государств, считает Лукашенко.