8 июня, 07:08,
обновлено 8 июня, 07:33
Санкции в отношении России

Politico: послы ЕС не смогли согласовать 11-й пакет санкций против России

Переговоры отложены до 14 июня

БРЮССЕЛЬ, 8 июня. /ТАСС/. Послы ЕС на закрытых переговорах в среду не смогли достичь договоренности по проекту 11-го пакета санкций против России. Об этом сообщило в четверг европейское издание газеты Politico со ссылкой на дипломатические источники.

"Еврокомиссия представила в среду на встрече послов [стран ЕС] новую версию предложений (после того как в мае первоначальный проект 11-го пакета санкций был заблокирован - прим. ТАСС) по санкциям против России, однако они (послы - прим. ТАСС) не достигли договоренности. Послы ЕС вернутся к обсуждению этих предложений 14 июня", - сообщила газета. 

Теги:
РоссияСанкции в отношении России
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