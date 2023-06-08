8 июня, 07:16
Военная операция на Украине

Премьер Венгрии созвал Совет обороны из-за эскалации военных действий на Украине

Виктор Орбан подчеркнул, что "безопасность Венгрии остается главным приоритетом" правительства

БУДАПЕШТ, 8 июня. /ТАСС/. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в четверг провел заседание Совета обороны из-за эскалации военных действий на территории Украины. Об этом сообщил пресс-секретарь главы правительства Берталан Хаваши.

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Военная операция на Украине. Онлайн

"В четверг на рассвете премьер-министр Виктор Орбан созвал Совет обороны в связи с эскалацией боевых действий в ходе войны [на Украине]", - процитировало его информационное агентство MTI. По словам пресс-секретаря, Орбан отметил, что "боевые действия усилились, хотя [противоборствующим сторонам] следовало бы прекратить огонь и приступить к мирным переговорам". Премьер подчеркнул, что "безопасность Венгрии остается главным приоритетом" правительства.

На заседании Совета обороны - консультативного органа при премьер-министре - присутствовали министр обороны Криштоф Салай-Бобровницки, начальник Генштаба Вооруженных сил Венгрии генерал-лейтенант Габор Бёрёнди, министр внутренних дел Шандор Пинтер, руководитель ведомства премьер-министра Антал Роган, а также ряд других представителей государственных служб и министерств. 

Теги:
УкраинаВенгрияОрбан, ВикторВоенная операция на Украине
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