Премьер Венгрии созвал Совет обороны из-за эскалации военных действий на Украине

Виктор Орбан подчеркнул, что "безопасность Венгрии остается главным приоритетом" правительства

БУДАПЕШТ, 8 июня. /ТАСС/. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в четверг провел заседание Совета обороны из-за эскалации военных действий на территории Украины. Об этом сообщил пресс-секретарь главы правительства Берталан Хаваши.

"В четверг на рассвете премьер-министр Виктор Орбан созвал Совет обороны в связи с эскалацией боевых действий в ходе войны [на Украине]", - процитировало его информационное агентство MTI. По словам пресс-секретаря, Орбан отметил, что "боевые действия усилились, хотя [противоборствующим сторонам] следовало бы прекратить огонь и приступить к мирным переговорам". Премьер подчеркнул, что "безопасность Венгрии остается главным приоритетом" правительства.

На заседании Совета обороны - консультативного органа при премьер-министре - присутствовали министр обороны Криштоф Салай-Бобровницки, начальник Генштаба Вооруженных сил Венгрии генерал-лейтенант Габор Бёрёнди, министр внутренних дел Шандор Пинтер, руководитель ведомства премьер-министра Антал Роган, а также ряд других представителей государственных служб и министерств.