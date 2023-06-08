8 июня, 07:19
Военная операция на Украине

Президент ЮАР проинформировал Путина о мирной миссии стран Африки по Украине

Сирил Рамапоса также обсудил с российским коллегой саммит Россия-Африка

ПРЕТОРИЯ, 8 июня. /ТАСС/. Президент ЮАР Сирил Рамапоса провел телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным, в ходе которого проинформировал его о предстоящей мирной миссии африканских лидеров в РФ и на Украине. Об этом говорится в сообщении администрации президента ЮАР, размещенном в четверг на официальном портале.

Читайте также
Трансляция
Военная операция на Украине. Онлайн

"Лидеры двух стран также обсудили саммит Россия-Африка, который планируется провести в конце июля в Санкт-Петербурге, - говорится в нем. - Президент Путин приветствовал инициативу глав африканских государств и выразил желание принять миротворческую миссию".

"Телефонный разговор двух президентом последовал за консультациями, которые провели 5 июня лидеры африканских стран, - подчеркнуто в заявлении. - Лидеры обсудили свои предстоящие встречи с президентами Путиным и Зеленским по изучению путей прекращения конфликта".

7 июня пресс-служба Кремля сообщила, что Путин в ближайшее время примет делегацию глав государств Африки. 

Теги:
Путин, Владимир ВладимировичЮАРУкраинаРоссияРамапоса, СирилЗеленский, Владимир АлександровичВоенная операция на Украине
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация