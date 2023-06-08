Президент Сенегала осудил прошедшие в стране беспорядки

Маки Саль назвал их атакой на государство и его институты

ПРЕТОРИЯ, 8 июня. /ТАСС/. Президент Сенегала Маки Саль решительно осудил прошедшие в стране беспорядки и назвал их нападением на государство и его институты. Об этом говорится в коммюнике заседания Совета министров Сенегала, которое прошло вечером 7 июня под председательством главы государства.

"Президент решительно осудил подобные крайне серьезные нападения на государство, республику и ее институты, а также на сенегальский народ, выразившиеся в актах насилия против населения, грабежах государственной и частной собственности, кибератаках на стратегические объекты правительства и жизненно важные общественные службы, - цитирует в четверг документ сенегальский портал Senego. - Цель данных действий состояла в том, чтобы посеять страх и вызвать полный паралич страны".

Саль потребовал от правительства страны предпринять все необходимые действия с тем, чтобы защитить государство и народ от "повторяющихся атак, организаторы которых пытаются вызывать разрушение экономики Сенегала". Президент сообщил, что обратится к народу Сенегала с посланием о положении в стране в конце текущего месяца после завершения национального диалога.

В Сенегале 1 и 2 июня прошли сопровождавшиеся беспорядками демонстрации. Они начались после того, как лидер оппозиции Усман Сонко призвал своих сторонников выйти на улицы в знак протеста против решения суда, который приговорил его к двум годам тюрьмы. В ходе столкновений погибли 16 человек, пострадали 360. Полиция задержала 500 зачинщиков беспорядков. Как сообщил ТАСС сотрудник посольства РФ в Сенегале, ситуация в стране начала стабилизироваться с 5 июня, однако напряженность сохраняется.

Сонко находится у себя дома под охраной. Власти опасаются, что его перевод в тюрьму может вызвать новый всплеск беспорядков. Оппозиция планирует 9 и 10 июня демонстрации в различных городах страны под лозунгом недопущения действующего президента Саля в качестве кандидата на выборах главы государства, которые состоятся в феврале 2024 года. Пока Саль не объявил о своих намерениях относительно переизбрания на президентский пост.