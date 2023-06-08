В Индии сообщили об успешных испытаниях баллистической ракеты Agni Prime

Это первый пуск, проведенный уже после стадии разработки

НЬЮ-ДЕЛИ, 8 июня. /ТАСС/. Организация оборонных исследований и разработок Индии провела успешное испытание баллистической ракеты нового поколения Agni Prime. Об этом в четверг сообщило министерство обороны страны.

Пуск был проведен в среду с острова Абдул Калам у берегов штата Одиша. "Во время испытаний были успешно достигнуты все цели", - говорится в заявлении Минобороны.

Это первый пуск, проведенный уже после стадии разработки. Как отмечают в министерстве, проведенное испытание открывает путь к принятию ракеты на вооружение армии Индии.

В Индии разработаны несколько типов ракет семейства Agni: "Agni-1" с дальностью полета до 700 км, "Agni-2" - 2 тыс. км, "Agni-3" - более 3 тыс. км и "Agni-5" - более 5 тыс. км. По данным местных СМИ, разрабатывается и ракета "Agni-6" с дальностью полета до 10 тыс. км и возможностью пуска с подводной лодки. "Agni Prime" является модификацией "Agni-1" и "Agni-2" с маневрирующей головной частью.