8 июня, 07:56,
обновлено 8 июня, 08:50
Военная операция на Украине

В МИД Ирана призвали расследовать инцидент на Каховской ГЭС

В ведомстве призвали стороны конфликта уточнить масштабы инцидента

ТАСС, 8 июня. Официальный представитель МИД Ирана Канани Чафи призвал стороны конфликта уточнить масштабы инцидента на Каховской ГЭС и провести расследование с целью выяснения его причин. Заявление пресс-секретаря внешнеполитического ведомства исламской республики опубликовано в четверг в официальном Telegram-канале МИД.

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"Выражаем глубокую обеспокоенность в связи с гуманитарными, экологическими и экономическими последствиями разрушения Каховской ГЭС, - подчеркнул Канани Чафи. - Учитывая сложность ситуации, призываем стороны конфликта уточнить масштабы произошедшего и выяснить, что послужило основной причиной этой катастрофы".

Представитель МИД исламской республики подтвердил принципиальную позицию Ирана против военного решения ситуации на Украине, а также против разрушения гражданских объектов и создания опасности для жизни мирных жителей.

Утром 6 июня Вооруженные силы Украины нанесли ракетный удар по Каховской ГЭС, в результате чего произошло разрушение задвижек, начался неконтролируемый сброс воды. В Новой Каховке ее уровень достигал 12 метров, в настоящий момент вода спадает. В зоне подтопления находятся 35 населенных пунктов и территорий. Жителей близлежащих населенных пунктов эвакуируют. По данным властей, 5 человек погибли, более 40 госпитализированы.

Разрушение станции нанесло серьезный ущерб экологии, смыты сельхозполя вдоль Днепра, есть риск обмеления Северо-Крымского канала. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал удар по Каховской ГЭС преднамеренной диверсией со стороны Украины. Он добавил, что всю ответственность за последствия должен нести киевский режим. 

Теги:
УкраинаИранРоссияВоенная операция на Украине
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