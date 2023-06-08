Оппозиция запросила у правительства Молдавии сведения о расходах на проведение евросаммита

Запрос связан с тем, что люди хотят знать, почему нет денег на повышение зарплаты и пенсий, а огромные суммы тратятся на представительские расходы президента Майи Санду, объяснил депутат партии Вадим Фотеску

КИШИНЕВ, 8 июня. /ТАСС/. Оппозиционная партия "Шор" запросила у правительства информацию о государственных расходах на проведенный 1 июня саммит Европейского политического сообщества. Об этом сообщил на брифинге в парламенте депутат партии Вадим Фотеску.

"Как депутат запросил у правительства подробную информацию о расходах на проведение саммита Европейского политического сообщества. Информацию просим предоставить в течение семи дней, этот запрос связан с тем, что люди хотят знать, почему нет денег на повышение зарплаты и пенсий, а огромные суммы тратятся на представительские расходы президента Майи Санду", - сказал Фотеску.

Он уточнил, что депутатов от партии "Шор" интересует полная информация о проведении всех тендеров и госзакупок, которые проводились при подготовке этого мероприятия, в том числе на ремонт дороги и другой инфраструктуры до винодельни "Замок Мими", обеспечение безопасности, транспортные и логистические расходы.

Ранее президент Молдавии сообщила, что основные расходы на организацию саммита понес государственный бюджет и только часть затрат покрыл Совет ЕС. Однако представляя 5 июня итоги саммита, она затруднилась сообщить сумму расходов, пообещав, что это сделает МИД. Вместе с тем Санду отметила, что выгоды от мероприятия намного превышают расходы, так как его проведение означает, что "Молдавия становится ближе к ЕС и сможет в будущем стать частью европейской семьи". При этом президент признала, что на саммите не обсуждались сроки принятия страны в ЕС. Однако оппозиция не согласилась с главой республики о результатах саммита. Бывший президент Молдавии и лидер социалистов Игорь Додон заявил, что саммит не принес результатов для страны, а был организован с целью поддержать Санду перед президентскими выборами в следующем году.

К саммиту правительство отремонтировало только часть дороги и тротуары в селах, через которые проезжали участники мероприятия. Жителям сел запретили покидать свои дворы без разрешения полиции, заблокированы оказались центр Кишинева и район, в котором находится международный аэропорт, над республикой было закрыто воздушное пространство. Дни проведения саммита были объявлены в республике выходными.