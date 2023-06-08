Лукашенко считает, что за разрушением Каховской ГЭС стоит Киев

По словам президента Белоруссии, украинской стороне надо было скрыть три дня контрнаступления

МИНСК, 8 июня. /ТАСС/. Украинские власти стоят за разрушением Каховской ГЭС. Такое мнение выразил в ходе встречи в Минске с членами Комитета секретарей советов безопасности Организации Договора о коллективной безопасности президент Белоруссии Александр Лукашенко.

"Вы, наверное, догадываетесь, кто взорвал Каховскую ГЭС. Говорят, на воре и шапка горит. Кто первым об этом закричал?" - сказал он. "Понятно, что украинской стороне надо было скрыть три дня "контрнаступа", - добавил он.

По словам белорусского президента, украинские власти активно привлекают внимание к ситуации вокруг Каховской ГЭС, при этом "никто не говорит" о потерях, которые понесла украинская сторона в ходе попытки контрнаступления. "А это же все видно", - подчеркнул Лукашенко.

Президент Белоруссии отметил "аккуратную, осторожную позицию" США по этому вопросу. "Они сразу сказали: "Мы пока не можем сказать, кто это сделал. Мы должны разобраться". Подумайте, с чего бы это?" - сказал Лукашенко.

Каховская ГЭС входит в Днепровский каскад гидроэлектростанций. Утром 6 июня Вооруженные силы Украины нанесли по ней ракетный удар, в результате чего произошло разрушение задвижек, начался неконтролируемый сброс воды. В Новой Каховке ее уровень достигал 12 метров, в настоящий момент вода спадает. В зоне подтопления находятся 35 населенных пунктов и территорий. Жителей близлежащих населенных пунктов эвакуируют.

Разрушение станции нанесло серьезный ущерб экологии, смыты сельхозполя вдоль Днепра, есть риск обмеления Северо-Крымского канала. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал удар по Каховской ГЭС преднамеренной диверсией со стороны Украины. Он добавил, что всю ответственность за последствия должен нести киевский режим.