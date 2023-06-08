В США открылся новый комплекс для испытаний гиперзвуковых технологий

В нем установили бесшумную аэродинамическую трубу, пишет еженедельник Defense News

МОСКВА, 8 июня. /ТАСС/. Институт прикладных исследований Университета Пердью 6 июня открыл двери нового комплекса, спроектированного частично для поддержки исследований и испытаний гиперзвуковых аппаратов Пентагона. Об этом сообщает еженедельник Defense News.

По его данным, в этом Центре гиперзвуковых и прикладных исследований (Hypersonics and Applied Research Facility) площадью 65000 кв. футов (6039 кв. м) установлена бесшумная аэродинамическая труба (АДТ) со скоростью воздушного потока, соответствующей числу М=8. Она предназначена для имитации гиперзвукового полета и предоставляет точные данные о характеристиках испытываемых в ней систем. Кроме того, в центре размещается гиперзвуковой импульсный туннель, который использует ударные волны высокотемпературного воздушного потока для моделирования различных сценариев полета на скоростях, соответствующих М=5-40.

На территории комплекса также расположен Центр передовых производственных технологий в области гиперзвука Университета Пердью, в рамках которого осуществляется сотрудничество науки с промышленностью в области совершенствования материалов и производственных процессов и в создании опытных образцов полностью интегрированных гиперзвуковых систем.

Как заявил журналистам 5 июня Марк Льюис, главный исполнительный директор Института прикладных исследований Пердью и бывший сотрудник по гиперзвуковым технологиям Министерства обороны, подобные передовые испытательные центры не только помогают вести подготовку будущих специалистов, но и предоставляют возможности для проведения испытаний и исследований, необходимых в продвижении гиперзвуковых разработок США в то время, когда Россия и Китай наращивают конкуренцию в этой области.

"Я очень верю, что мы участвуем в гонке с равными конкурентами, которые полны решимости победить нас в гиперзвуке", - сказал Льюис.

Достижения России и Китая в области гиперзвука вызывают у Пентагона чувство необходимости срочноого создания собственного гиперзвукового оружия и увеличения финансирования соответствующих технологий, включая передовые материалы и двигательные установки.

Пентагон полагается на аэродинамические трубы и другие испытательные стенды для проверки летных характеристик создаваемых гиперзвуковых аппаратов, но это оборудование пользуется большим спросом у других пользователей, что ограничивает доступ даже для крупных программ. По мнению Льюиса, эти ограничения в рамках наземных испытаний играют определенную роль в неудачах летных тестов и задержках программы, с которыми американское военное ведомство столкнулось за последний год.

В числе таких провалов он назвал неудачные испытания в марте оружия быстрого реагирования воздушного базирования, разрабатываемого по программе ALRRW (Air-Launched Rapid Response Weapon). Как заявили в командовании Военно-воздушных сил США, они могут не довести программу до этапа закупок из-за проблем с испытаниями.

"Почему у нас были подобные неудачи? Потому что мы не проводили достаточное количество тестов, - подчеркнул Льюис. - Нам нужно войти в ритм, в котором мы проводим испытания, летные испытания, постоянно запускаем что-то в воздух. Чтобы поддержать этот ритм, нам нужна инфраструктура наземных испытаний. Это дает нам информацию, которую мы затем используем в наших летных тестах".

Университет Пердью входит в возглавляемый Министерством обороны Консорциум университетов по прикладным гиперзвуковым технологиям (University Consortium for Applied Hypersonics), группы из более чем 90 учебных заведений, которые сотрудничают с военным ведомством и с промышленностью для поддержки развития специальной техники. Объединенное управление Пентагона по переходу к гиперзвуку JHTO (Joint Hypersonics Transition Office) поручает членам консорциума исследовательские проекты и создание опытных образцов в нескольких технологических областях, включая материалы и конструкции, воздушно-реактивные двигатели, а также системы наведения и навигации.