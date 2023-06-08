ОБСЕ заявила о готовности оказать помощь Украине в ликвидации последствий разрушения ГЭС

Организация сообщила, что разрушение плотины станции создает угрозы, в частности, для экологии и сельского хозяйства

ВЕНА, 8 июня. /ТАСС/. Разрушение плотины Каховской ГЭС создает угрозы в том числе для сельского хозяйства, энергетической безопасности и экологии. Об этом говорится в заявлении Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ), опубликованном в четверг.

"Эксперты ОБСЕ подчеркивают непосредственные и долгосрочные последствия разрушения плотины как в ближайших окрестностях, так и далее вниз по течению и на транснациональном уровне с серьезной угрозой для здоровья населения, экономической деятельности, энергетической безопасности и целостности экосистемы. Затопление земель и ферм ставит под угрозу сельскохозяйственное производство, а разрушение Каховской гидроэлектростанции может вызвать массовые перебои в электроснабжении региона", - заявили в организации.

В заявлении отмечается, что ситуация с плотиной может привести к снижению уровня воды в водохранилище, которая используется Запорожской АЭС для охлаждения. Кроме того, вода может разрушить промышленную инфраструктуру, которая располагается вниз по течению, что приведет к сильному загрязнению в регионе. "Последствия значительные и требуют всесторонней оценки", - отметили в организации.

В ОБСЕ подчеркнули, что готовы оказать Украине поддержку в ликвидации последствий разрушения плотины. Организация намерена в ближайшие дни обсудить этот вопрос с украинскими властями.