Зеленский приехал в подконтрольную Киеву часть Херсонской области

Президент Украины проводит координационное совещание по ситуации на Каховской ГЭС

МОСКВА, 8 июня. /ТАСС/. Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что приехал в подконтрольную Киеву часть Херсонской области.

В Telegram-канале Зеленский написал, что проводит координационное совещание по ситуации на Каховской ГЭС.

Утром 6 июня Вооруженные силы Украины нанесли ракетный удар по Каховской ГЭС, в результате чего произошло разрушение задвижек, начался неконтролируемый сброс воды. В Новой Каховке ее уровень достигал 12 м, в настоящий момент вода спадает. В зоне подтопления находятся 35 населенных пунктов и территорий. Жителей близлежащих населенных пунктов эвакуируют. По данным мэра Новой Каховки Владимира Леонтьева, пять человек погибли. Кроме того, 41 человек госпитализирован.

Разрушение станции нанесло серьезный ущерб экологии, смыты сельхозполя вдоль Днепра, есть риск обмеления Северо-Крымского канала. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал удар по Каховской ГЭС преднамеренной диверсией со стороны Украины. Он добавил, что всю ответственность за последствия должен нести киевский режим.