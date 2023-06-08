8 июня, 08:22

FT заявила о нарушении работы Европарламента из-за задержек перевода законодательных актов

По данным издания, на перевод 100 страниц уходит в среднем 30 дней

ЛОНДОН, 8 июня. /ТАСС/. Одобрение множества законодательных актов Европарламентом, в частности, в сфере финансов и фармацевтики, значительно задерживается из-за необходимости перевода объемных документов на более чем два десятка официальных языков. Об этом в четверг сообщила газета Financial Times.

По словам представителей законодательного органа, они до сих пор не получили переводы законодательных документов, касающихся обновления системы кризисного управления банками ЕС и инструментов страхования вкладов, которые были предложены в апреле. По данным издания, на перевод 100 страниц уходит в среднем 30 дней. Только сложный пакет предложений по реорганизации фармацевтического рынка - ключевой реформы в области здравоохранения - достигает 950 страниц.

По этой причине Европарламент, как свидетельствуют его представители, зачастую обвиняют в том, что он "тянет время, а Еврокомиссия [ЕК] заявляет, что ей необходимо в связи с этим в обход использовать срочные процедуры [принятия законодательных актов]". В то же время, как утверждают чиновники ЕК, "их приоритетом является обеспечение скорейшего высококачественного юридического перевода документов, и переводчики работают для этого, не покладая рук". 

© Информационное агентство ТАСС
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