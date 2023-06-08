Глава МИД Финляндии объявил об участии в президентских выборах 2024 года

Пекка Хаависто уже дважды баллотировался на этот пост от партии "Союз зеленых"

СТОКГОЛЬМ, 8 июня. /ТАСС/. Министр иностранных дел Финляндии Пекка Хаависто объявил о своем выдвижении в качестве кандидата в президенты республики на выборах в 2024 году. С соответствующим заявлением глава финского МИД выступил в четверг на пресс-конференции в Хельсинки. Трансляцию вели финские СМИ.

"Я принял решение участвовать в президентских выборах в январе 2024 года", - заявил Хаависто. "В нынешнее время нам нужен президент для всего народа. Я хочу собрать всех финнов за одним столом", - отметил он.

Хаависто уже дважды баллотировался на пост президента Финляндии от партии "Союз зеленых". В обеих президентских гонках он занял второе место, уступив действующему главе республики Саули Ниинистё. В 2012 году Хаависто проиграл нынешнему президенту во втором туре, в 2018 году Ниинистё одержал победу по итогам первого тура.

Согласно опросу, проведенному в мае телерадиокомпанией Yle, Хаависто в настоящее время считается самым популярным возможным кандидатом в президенты Финляндии. Его готовы поддержать 28% опрошенных.

Президентские выборы в Финляндии состоятся в 2024 году. Первый тур запланирован на 28 января, второй, в случае необходимости, может пройти 11 февраля.