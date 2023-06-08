Национальный совет Швейцарии проголосовал против выделения Украине около $5,5 млрд

Глава МИД страны Иньяцио Кассис напомнил, что правительство "сформировало три пакета помощи населению Украины, не говоря уже о приеме беженцев"

ЖЕНЕВА, 8 июня. /ТАСС/. Национальный совет (большая палата) парламента Швейцарии отклонил парламентскую инициативу о выделении Украине 5 млрд франков (около $5,5 млрд) в качестве помощи в предстоящие 5-10 лет. За такое решение на заседании в четверг проголосовали 105 депутатов, против него было подано 86 голосов, сообщила пресс-служба Федерального собрания (парламента).

"Национальный совет отклонил в четверг 105 голосами против 86 план поддержки на 5 млрд франков для Украины на ближайшие 5-10 лет. Против выступили, в частности, правые партии", - говорится в сообщении.

Как отметила пресс-служба, инициативу о выделении 5 млрд франков Украине, внесенную на рассмотрение одной из парламентских комиссий, не поддержал также глава швейцарского МИД Иньяцио Кассис. Он напомнил, что Федеральный совет (правительство) "уже сформировал три пакета помощи населению Украины, не говоря уже о приеме беженцев". "Поскольку война еще продолжается, мы пока еще не знаем, каковы будут потребности для реконструкции", - констатировал Кассис.

Как напомнила пресс-служба, это решение Национального совета "принято за неделю до запланированного выступления [по видеосвязи] президента Украины Владимира Зеленского в парламенте Швейцарии". Это выступление, намеченное на 15 июня, вызвало острую критику, в частности, со стороны входящей в правительство и обладающей самой крупной фракцией в парламенте правоконсервативной Швейцарской народной партии, выступающей за строгое соблюдение страной нейтрального статуса.