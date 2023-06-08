Санду заявила, что не запретит ввоз зерна с Украины по требованию протестующих фермеров

Фермеры 7 июня вышли на протесты и перекрыли дороги колоннами тракторов, комбайнов и другой сельхозтехники

КИШИНЕВ, 8 июня. /ТАСС/. Президент Молдавии Майя Санду заявила, что правительство не намерено уступать протестующим фермерам, которые требуют запретить экспорт зерновых с Украины, как это сделали многие страны ЕС.

"У фермеров есть определенные проблемы, я понимаю и контекст. Но в то же время мы не можем закрыть страну для Украины. <…> Попротестуют, поговорят, надеюсь, после найдут какие-то решения", - cказала Санду выступая в четверг в эфире телеканала Vocea Basarabiei.

Молдавские фермеры, недовольные действиями правительства, вышли в среду на протесты в разных регионах страны, перекрыв дороги колоннами тракторов, комбайнов и другой сельхозтехники. Ранее руководство организовавшей протесты ассоциации "Сила фермеров" выступило с заявлением, в котором выразило недовольство прошедшими переговорами с правительством. Аграрии потребовали ввести временные ограничения на ввоз пшеницы, кукурузы, рапса и подсолнечника с Украины, выделить компенсации для мелких и средних производителей зерна в размере около $170 за гектар, выплатить задолженности по субсидиям за прошлый год и возместить налог на добавленную стоимость за приобретение топлива. Кроме того, фермеры считают, что молдавский порт Джурджулешты на Дунае в период с 1 по 31 июля должен экспортировать только молдавскую продукцию.

Европейская комиссия ранее ввела запреты на импорт отдельных зерновых культур с Украины, что нацелено на устранение логистических трудностей, связанных с этими продуктами в Болгарии, Венгрии, Польше, Румынии и Словакии. Они вступили в силу 2 мая и продлятся до 15 сентября. Молдавские фермеры обратились к властям с требованием ввести аналогичный запрет, отметив, что подавляющее большинство мелких и средних фермеров находятся на грани банкротства, так как в прошлом году серьезно пострадали от засухи, высокой инфляции и увеличения процентных ставок по кредитам. Кроме того, цены на зерно, кукурузу и подсолнечник в стране упали практически в два раза.

Вице-премьер-министр - министр сельского хозяйства Молдавии Владимир Боля тогда сообщил о планах правительства ограничить импорт зерновых с Украины, как это сделал ряд восточноевропейских стран. В ответ замминистра развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины Тарас Качка назвал планы Кишинева "крайне недружественным шагом", который "повлечет за собой неотложный запрет всего импорта из Молдавии". Позже Боля заявил, что импорт украинского зерна не будут запрещать, так как ввозимые из соседней страны объемы невелики и не оказывают негативных последствий для местных фермеров. Взамен власти окажут дополнительную помощь фермерам, пообещал он.