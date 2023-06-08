Суд в Гааге утвердил присоединение Литвы к иску Украины против России

Киев подал иск против Москвы в Международный суд ООН в январе 2017 года с требованием признать действия РФ в Донбассе нарушающими Международную конвенцию по борьбе с финансированием терроризма, а в Крыму - нарушающими Международную конвенцию о ликвидации всех форм расовой дискриминации

ВИЛЬНЮС, 8 июня. /ТАСС/. Международный суд ООН в Гааге утвердил присоединение Литвы к иску Украины против России, в котором РФ обвиняется в нарушении Международной конвенции о борьбе с финансированием терроризма и Международной конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации. Об этом в четверг сообщила министр юстиции балтийской республики Эвелина Добровольска в эфире радиостанции Ziniu Radijas.

Украина подала иск против России в Международный суд ООН в январе 2017 года с требованием признать действия РФ в Донбассе нарушающими Международную конвенцию по борьбе с финансированием терроризма, а в Крыму - нарушающими Международную конвенцию о ликвидации всех форм расовой дискриминации. Российские власти ранее не раз заявляли, что армия Украины и националистические батальоны с 2014 года обстреливали мирные города Донбасса.

"Нас проинформировали, что Международный суд в Гааге разрешил Литве участие в деле "Украина против России", - сказала она. - Теперь в течение месяца мы должны представить свои соображения".

Официальную просьбу о своем участии в процессе Вильнюс направил в Гаагу в 2022 году.

Как отмечается в заявлении представителей РФ в суде Геннадия Кузьмина, Александра Шульгина и Марии Заболоцкой, иском к РФ Украина пытается отвлечь внимание от своей собственной многолетней практики подавления культурных, образовательных и иных прав миллионов русских и национальных меньшинств.

Как сказано в этом заявлении, не приходится сомневаться в том, что представители киевского режима будут использовать площадку Международного суда ООН для ретрансляции известного набора своих русофобских измышлений, не имеющих ничего общего не только с реальным положением дел в Крыму и Донбассе, но подчас и с содержанием своего собственного надуманного иска.