Лукашенко планирует предложить Путину выработать план внутреннего развития СГ и ОДКБ

По словам белорусского президента, вскоре государства - участники ОДКБ "пристегнут" к введенным против Минска и Москвы санкциям

МИНСК, 8 июня. /ТАСС/. Президент Белоруссии Александр Лукашенко хочет предложить российскому коллеге Владимиру Путину выработать план внутреннего развития как Союзного государства (СГ) двух стран, так и Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ).

"Я хочу предложить, забегая вперед, президенту России выстроить программу действий. Из опыта Советского Союза вы помните: мы под гнетом были, никто нас не жаловал, нас пытались удушить. Но мы, в каком-то отношении замкнутые в своих границах, прекрасно работали, мы были самодостаточны", - сказал Лукашенко на встрече в Минске с членами Комитета секретарей советов безопасности ОДКБ.

По словам белорусского президента, вскоре государства - участники ОДКБ "пристегнут" к санкциям, введенным против Минска и Москвы. "Мы должны это пространство отстроить, выстроить планы, чтобы мы могли быть самодостаточными, чтобы нас через доллар, еще какую-то валюту не ставили постоянно на колени", - заявил Лукашенко.

"Нам надо выработать план внутреннего развития нашего пространства, прежде всего России и Беларуси, коль мы оказались в одной лодке", - подчеркнул он.

Лукашенко указал на необходимость провести ревизию нормативно-правовой базы ОДКБ. "Надо посмотреть, что нам надо, что не надо. Отбросить все то, что мы там понаработали, понаписали того, что не может и не будет никогда работать, и оставить основные направления. Надо вернуться к основополагающим документам, все там прописать железобетонно и договориться, что в таком-то случае, при таком характере конфликта - реагирование такое", - сказал он.

Помимо Белоруссии, которая в 2023 году председательствует в ОДКБ, в организацию входят Армения, Казахстан, Киргизия, Россия и Таджикистан.