Австрийская партия выиграла иск по обвинениям в получении финансирования из России

По данным Kronen Zeitung, причиной иска стали два пресс-релиза правящей партии, в которых ее высокопоставленные представители обвиняли Австрийскую партию свободы в получении €20 тыс. за внесение в парламент предложения по отмене антироссийских санкций

ВЕНА, 8 июня. /ТАСС/. Оппозиционная Австрийская партия свободы (АПС) выиграла в Коммерческом суде Вены иск против правящей Австрийской народной партии (АНП), представители которой ранее обвиняли ее в получении финансирования из России в обмен на отстаивание интересов Москвы в Национальном совете (нижняя палата парламента) республики. Об этом в четверг сообщила газета Kronen Zeitung.

Согласно решению суда первой инстанции, представителям АНП отныне запрещено распространять ложные утверждения о получении оппозиционерами "денег из России для подачи законодательных инициатив в Национальный совет" республики. Причиной иска стали два пресс-релиза правящей партии, в которых ее высокопоставленные представители обвиняли АПС в получении €20 тыс. за внесение в парламент предложения по отмене антироссийских санкций и призывали оппозиционную партию "раскрыть источники финансирования из-за иностранного влияния". АПС пока не подавала апелляцию. По решению суда ей также придется возместить политическим оппонентам судебные издержки и опубликовать опровержение своих утверждений в течение двух недель.

Обвинения в адрес АПС основывались на публикации австрийского журнала Profil от 3 февраля. В ней упоминались письма из взломанного электронного почтового ящика, якобы принадлежавшего российскому политтехнологу. По версии издания, он отправил одному из своих коллег в 2016 году письмо на русском языке, содержавшее смету гонораров для представителя АПС Йоханнеса Хюбнера за внесение им в парламент резолюции об отмене режима санкций против РФ. Депутат опроверг получение каких-либо выплат за свою инициативу.

Австрийская партия свободы неоднократно призывала к отказу от поддержки Веной режима антироссийских санкций ЕС. По мнению представителей партии, данные рестрикции не способны повлиять на политический курс России, но наносят ущерб экономике Австрии. В декабре 2022 года представитель АПС Эрвин Ангегер призвал правительство страны организовать общенациональный референдум по вопросу поддержки населением санкционного режима.

Согласно результатам социологического опроса, опубликованным журналом Profil 23 мая, АПС является самой популярной политической силой Австрии (29%). Правящие Австрийская народная партия и "Зеленые" суммарно пользуются поддержкой 33% австрийцев.