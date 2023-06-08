Запланированную на 12 июня встречу глав МИД Армении и Азербайджана отложили

По словам пресс-секретаря внешнеполитического ведомства Армении Ани Бадалян, такое решение было принято по просьбе Баку

ЕРЕВАН, 8 июня. /ТАСС/. Встреча министров иностранных дел Армении и Азербайджана Арарата Мирзояна и Джейхуна Байрамова, запланированная на 12 июня в Вашингтоне, откладывается по просьбе Баку. Об этом в четверг сообщила пресс-секретарь внешнеполитического ведомства Армении Ани Бадалян.

"По просьбе азербайджанской стороны очередной раунд обсуждений, запланированный на следующую неделе в Вашингтоне, переносится. Общественность будет должным образом уведомлена о новых датах встречи", - написала она в Facebook (запрещен в России, принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской).