8 июня, 09:55,
обновлено 8 июня, 10:18
Ситуация в зоне нагорнокарабахского конфликта

Запланированную на 12 июня встречу глав МИД Армении и Азербайджана отложили

По словам пресс-секретаря внешнеполитического ведомства Армении Ани Бадалян, такое решение было принято по просьбе Баку

ЕРЕВАН, 8 июня. /ТАСС/. Встреча министров иностранных дел Армении и Азербайджана Арарата Мирзояна и Джейхуна Байрамова, запланированная на 12 июня в Вашингтоне, откладывается по просьбе Баку. Об этом в четверг сообщила пресс-секретарь внешнеполитического ведомства Армении Ани Бадалян.

"По просьбе азербайджанской стороны очередной раунд обсуждений, запланированный на следующую неделе в Вашингтоне, переносится. Общественность будет должным образом уведомлена о новых датах встречи", - написала она в Facebook (запрещен в России, принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской). 

Теги:
АзербайджанАрменияСитуация в зоне нагорнокарабахского конфликтаМирзоян, Арарат Самвелович
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