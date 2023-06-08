8 июня, 11:17
Военная операция на Украине

В Венгрии считают, что РФ продолжит играть важную роль в Европе после конфликта на Украине

По словам президента страны Каталин Новак, Россия останется фактором европейской политики

ЖЕНЕВА, 8 июня. /ТАСС/. Россия продолжит играть роль фактора европейской политики и после окончания украинского конфликта. Такое мнение в четверг выразила президент Венгрии Каталин Новак в интервью газете Neue Zürcher Zeitung.

"Россия останется фактором европейской политики, а не просто исчезнет. Будут ли у нас после окончания войны на Украине отношения, как во время холодной войны, или отношения на разумной основе? Ясно одно: Венгрия является членом ЕС и НАТО, и ничего этого не изменит. Это рамки, которые будут определять наши отношения с Россией", - заявила Новак, комментируя вопрос о перспективах российско-венгерских отношений.

Ранее министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто заявил, что в текущих условиях Будапешт не может укреплять связи с Россией, но будет поддерживать с Москвой политический диалог и рациональное сотрудничество в области энергетики. 

Теги:
УкраинаРоссияВенгрияВоенная операция на УкраинеНовак, Каталин
© Информационное агентство ТАСС
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