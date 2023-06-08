Представитель РФ в суде ООН: крушение MH17 не может рассматриваться в качестве теракта

По словам Геннадия Кузьмина, украинские доказательства того, что рейс MH17 был сбит российским ЗРК "Бук", крайне неубедительны и основываются на ложных данных

ГААГА, 8 июня. /ТАСС/. Крушение Boeing на Украине в июле 2014 года ни при каких обстоятельствах не может рассматриваться в качестве террористического акта, как это пытается представить украинская сторона в Международном суде ООН. Об этом заявил в четверг на слушаниях представитель РФ Геннадий Кузьмин, передает корр. ТАСС из зала суда.

По словам Кузьмина, украинские доказательства того, что рейс MH17 был сбит российским ЗРК "Бук", крайне неубедительны и основываются на ложных данных. "Украина также не смогла доказать террористические мотивы в отношении MH17, - заметил он. - Напротив, даже окружной суд Гааги, который продемонстрировал явную предвзятость в отношении ДНР и был благосклонным к Украине, пришел к выводу, что в данном случае не было намерения сбить гражданский самолет и что "Бук" использовался в целях защиты воздушного пространства. Суд, голландская прокуратура и Совместная следственная группа (проводившая уголовное расследование трагедии - прим. ТАСС) согласились, что в данном случае нет указаний на терроризм или военное преступление".

Как указал представитель РФ, аргументы украинской стороны о том, что ЗРК "Бук" является оружием неизбирательного действия, не выдерживают никакой критики. "Эти заявления абсурдны, поскольку ЗРК "Бук" является современным высокоточным оружием, созданным для точечного уничтожения определенных целей, и <...> способен различать гражданские и военные самолеты", - подчеркнул он.

Кузьмин также обратил внимание на то, что "Украина приняла решение не закрывать воздушное пространство над зоной конфликта для гражданских судов, что вписывается в общую картину активного использования Украиной гражданских целей в качестве живого щита для защиты собственных вооруженных сил".

Украина 16 января 2017 года подала в Международный суд ООН иск, в котором обвинила Россию в нарушении Международной конвенции о борьбе с финансированием терроризма и Международной конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации. Слушания по существу дела проходят с 6 по 14 июня.

В рамках иска украинская сторона, в частности, пытается представить дело так, что ДНР и ЛНР являются террористическими организациями и что Россия финансировала их, в том числе путем поставки вооружения, из которого был сбит рейс MH17.