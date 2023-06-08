США выделят около $150 млн на борьбу с терроризмом в Ираке и Сирии

Госсекретарь страны Энтони Блинкен заявил, что эти средства позволят Ираку и Сирии "устранить уязвимости, которые использовала ИГ, а также закрыть пробелы в потребностях на местах, включая основные услуги, образование, реинтеграцию общин, привлечение преступников к ответственности"

ДУБАЙ, 8 июня. /ТАСС/. Власти Соединенных Штатов выделят около $150 млн на финансирование программ по противодействию терроризму в Ираке и Сирии. Об этом заявил госсекретарь США Энтони Блинкен, выступая на министерской встрече Глобальной коалиции по борьбе с "Исламским государством" (ИГ, группировка запрещена в РФ), которая проходит в Эр-Рияде.

"Сегодня мы объявляем о том, что цель финансирования программы "Обещание стабилизации" [для Ирака и Сирии] составляет чуть более $600 млн, и Соединенные Штаты выделят 148,7 млн в этот фонд", - сказал Блинкен, выступление которого транслировал телеканал Sky News Arabia.

По словам главы американской дипломатии, выделенные средства позволят Ираку и Сирии "устранить уязвимости, которые использовала ИГ, а также закрыть пробелы в потребностях на местах, включая основные услуги, образование, реинтеграцию общин, привлечение преступников к ответственности".

Во вторник Блинкен прибыл с официальным визитом в Саудовскую Аравию, где провел переговоры с наследным принцем Мухаммедом бен Сальманом Аль Саудом и министром иностранных дел королевства Фейсалом бен Фарханом Аль Саудом. В среду госсекретарь принял участие в заседании Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива.