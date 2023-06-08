Блинкен призвал вовлеченные страны вернуть своих граждан из лагерей для бывших боевиков ИГ

По словам госсекретаря США, коалиция добилась "определенного прогресса" в вопросе репатриации иностранцев, содержащихся в таких лагерях, как Эль-Холь

ДУБАЙ, 8 июня. /ТАСС/. Госсекретарь США Энтони Блинкен призвал вовлеченные страны репатриировать своих граждан, которые содержатся в лагерях для бывших боевиков "Исламского государства" (ИГ, запрещено в РФ). Об этом он заявил, выступая на министерской встрече международной антитеррористической коалиции в Эр-Рияде.

"Репатриация имеет решающее значение для сокращения численности населения лагерей для перемещенных лиц, таких как Эль-Холь [в Сирии], и центров содержания под стражей, где находятся почти 10 тыс. боевиков ИГ, из которых 2 тыс. являются выходцами из других стран", - сказал Блинкен, выступление которого транслировал телеканал Sky News Arabia. "Если не репатриировать иностранных боевиков, они могут снова взять в руки оружие и попытаться восстановить так называемый халифат", - подчеркнул он.

По словам госсекретаря, коалиция добилась "определенного прогресса" в вопросе репатриации иностранцев, содержащихся в таких лагерях, как Эль-Холь. "В прошлом году из северо-восточной части Сирии было репатриировано больше иностранных граждан, чем за два предыдущих года вместе взятых. В этом году, 14 стран репатриировали более 2 тыс. своих граждан, включая сотни детей", - отметил Блинкен.

Глава американской дипломатии также поблагодарил страны, которые участвуют в процессе репатриации бывших боевиков ИГ. "Мы благодарны <...> правительству Ирака, которое с 2021 года вернуло домой почти 5 тыс. своих граждан из северо-восточной Сирии, включая сотни бойцов, странам Центральной Азии, которые вернули домой многих своих граждан, Кувейту, который служит важнейшим транзитным узлом для репатриации", - сказал госсекретарь.

По данным управления национальной безопасности Ирака, сейчас в сирийском Эль-Холе находятся более 60 тыс. человек из более чем 50 стран. Среди них 25 тыс. иракцев, в том числе 20 тыс. - несовершеннолетние в возрасте до 18 лет.

По соглашению между иракскими властями и курдским альянсом Силы демократической Сирии, который контролирует Эль-Холь, правительство Ирака с 2021 года начало возвращение на родину иракских семей сторонников ИГ из Сирии. В самом Ираке этот процесс вызывает серьезную обеспокоенность, многие общественные деятели считают его миной замедленного действия, которая угрожает стабильности всей страны. Представители американских сил, присутствующих в регионе, заявляют, что Эль-Холь представляет реальную угрозу для региона, так как сторонники ИГ рассматривают его как оплот распространения экстремистской идеологии и место вербовки новых боевиков.