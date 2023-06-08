СМИ: НАТО планирует вернуть постулаты времен холодной войны для противостояния России

Журнал Foreign Policy указал, что этот процесс осложняет медленное вступление Швеции в альянс

ВАШИНГТОН, 8 июня. /ТАСС/. Североатлантический альянс планирует вернуть постулаты времен холодной войны на случай прямого противостояния с Россией, но этот процесс осложняет медленное вступление Швеции в него. Об этом в среду сообщил журнал Foreign Policy.

По его данным, западные чиновники обеспокоены тем, что сложности с вступлением Швеции в альянс могут затормозить процесс оборонного планирования НАТО, согласно которому страны-члены должны трансформировать свою командно-административную структуру на случай конфликта с Россией.

Как отмечает журнал, целью таких изменений является "возвращение к позициям времен холодной войны", когда каждая страна получала конкретную задачу по развертыванию сил в регионе. Однако сейчас необходимо разрабатывать данную стратегию без учета потенциала Стокгольма. "Это похоже на праздничный ужин. Что делает НАТО, так это говорит всем, что им нужно принести на ужин. Вы должны убедиться, что, кто организовывает и приносит", - сказал эксперт по НАТО Джим Таунсенд.

Ранее агентство Reuters информировало, что НАТО разрабатывает первый после окончания холодной войны крупномасштабный план обороны на случай конфликта с Россией. Как отмечает агентство, ранее альянс не видел необходимости составлять подобные военные планы, так как он участвовал в конфликтах меньшего масштаба, таких как в Афганистане или Ираке. Страны альянса планируют утвердить военные планы на "тысячи страниц" на саммите в Вильнюсе, который пройдет 11-12 июля.

Испанская газета El País сообщала ранее, что НАТО завершает работу над стратегией крупнейшей реорганизации со времен холодной войны на фоне "российской угрозы". По ее версии, альянс завершает реформу общей стратегии для противостояния терроризму и якобы исходящей от РФ угрозе.