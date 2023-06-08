8 июня, 12:01
Военная операция на Украине

Посол Израиля пообещал помочь Украине после ЧП на Каховской ГЭС

Михаил Бродский рассказал о результатах встречи с главой комиссии Верховной рады по иностранным делам Александром Мережко

ТЕЛЬ-АВИВ, 8 июня. /ТАСС/. Посол Израиля на Украине Михаил Бродский сообщил в четверг о готовности еврейского государства оказать помощь Киеву на фоне прорыва дамбы на Каховской ГЭС в Херсонской области. Об этом он сказал во время встречи с главой комиссии Верховной рады по иностранным делам Александром Мережко.

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"С главой комиссии по иностранным делам Верховной рады Александром Мережко обсудили поданный им проект закона об объявлении [Корпуса] стражей исламской революции Ирана террористической организацией. Кроме того, я сообщил, что Израиль окажет помощь Украине в связи с ситуацией в Херсонской области", - написал дипломат в Telegram-канале.

Потери урожая на подконтрольной Киеву части Херсонской области вследствие разрушения Каховской ГЭС и затопления сельскохозяйственных угодий составили более 100 тыс. тонн, сообщал первый заместитель министра аграрной политики и продовольствия Украины Тарас Высоцкий. Также в результате ЧП было затоплено почти 40 городов и деревень на подконтрольной Украине территории, сообщало Управление ООН по координации гуманитарных вопросов. 

Теги:
УкраинаРоссияИзраильВоенная операция на Украине
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