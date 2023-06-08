Секретари СБ ОДКБ утвердили положение об антитеррористической операции "Наемник"

Государственный секретарь Совета безопасности Белоруссии Александр Вольфович сообщил, что на заседании дали "четкий краткий анализ военно-политической обстановки в регионах коллективной безопасности"

МИНСК, 8 июня. /ТАСС/. Комитет секретарей советов безопасности (СБ) Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) утвердил положение о региональной антитеррористической операции "Наемник". Об этом по итогам состоявшегося в Минске заседания комитета сообщил государственный секретарь Совета безопасности Белоруссии Александр Вольфович.

"Рассмотрено девять документов. Основные из них - утверждение положения о региональной антитеррористической операции "Наемник", положения о запасах материальных средств формирований сил и средств коллективной безопасности, утверждение плана основных мероприятий органов управления", - сказал он журналистам.

Вольфович проинформировал о том, что в ходе встречи в узком составе, на которой присутствовали главы делегаций, "рассмотрены положение дел и дан четкий краткий анализ военно-политической обстановки в регионах коллективной безопасности". "Главами делегаций отмечены те вызовы и угрозы, которые сегодня исходят для Организации Договора о коллективной безопасности в том или ином регионе коллективной безопасности. Предложен комплекс мер, который будет нейтрализовать эти угрозы и обеспечит безопасность в ОДКБ", - сказал госсекретарь.

Говоря о состоявшейся перед заседанием встречи членов комитета с президентом Белоруссии Александром Лукашенко, Вольфович сообщил, что глава председательствующей в 2023 году в ОДКБ республики указал на то, что потенциал комитета не исчерпан и нацелил его участников на более динамичную и скоординированную работу. "Поставлена задача приступить к разработке новой концепции коллективной безопасности, рассчитанной на период до 2035 года, что будет способствовать укреплению мира и безопасности на территории наших стран", - сказал госсекретарь.

В ходе встречи также была отмечена необходимость проведения активных мероприятий в сфере информационной безопасности, которая в настоящее время является одной из важнейших в борьбе с гибридными угрозами. "Сегодня гибридная война, развязанная коллективным Западом во главе с Соединенными Штатами Америки, направленная прежде всего, конечно, на Российскую Федерацию, Республику Беларусь, также развязана негласно и по отношению к другим странам - участницам Организации Договора о коллективной безопасности, - подчеркнул Вольфович. - Надо не только констатировать факты, но и вырабатывать соответствующие меры противодействия этим угрозам в информационной сфере, повышать потенциал аналитический составляющей ОДКБ".

Помимо Белоруссии, которая в 2023 году председательствует в ОДКБ, в организацию входят Армения, Казахстан, Киргизия, Россия и Таджикистан.