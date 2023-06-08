Генсек СНГ заявил, что сотрудничество с ЕАЭС становится теснее и плодотворнее

Оба объединения стараются координировать свои действия, отметил Сергей Лебедев

СОЧИ, 8 июня. /ТАСС/. Взаимодействие и сотрудничество между структурами Содружества Независимых Государств (СНГ) и Евразийского экономического союза (ЕАЭС) становится все более тесным и благотворным, оба объединения стараются координировать свои действия. Об этом сообщил журналистам по итогам заседания глав правительств стран Содружества генеральный секретарь СНГ Сергей Лебедев.

"Особенность сегодняшнего заседания, я хотел бы отметить, - это тесное взаимодействие структур СНГ со структурами ЕАЭС. Вы видели, что у нас за столом сидел как гость приглашенный <...> председатель Коллегии Евразийской экономической комиссии Мясникович Михаил Владимирович. <...> Мы стараемся тесно координировать нашу деятельность, согласовывать конкретные шаги, мероприятия и документы, которые мы принимаем в обеих структурах. И это сотрудничество становится все теснее и, самое главное, плодотворнее. Это очень полезно для наших государств", - сказал он.

8 июня в Сочи состоялось заседание Совета глав правительств СНГ. Здесь же в четверг проходит заседание Евразийского межправительственного совета, а также Второй Молодежный форум СНГ и ЕАЭС и Евразийский конгресс.