8 июня, 13:06

Марокко и Израиль подписали меморандум о развитии межпарламентского сотрудничества

© Первин Мамед-заде/ ТАСС

Соответствующая церемония прошла в здании марокканского парламента в присутствии официальных лиц с обеих сторон, нескольких десятков национальных и иностранных журналистов

РАБАТ, 8 июня. /Корр. ТАСС Первин Мамед-заде/. Марокко и Израиль подписали в четверг меморандум о взаимопонимании по развитию межпарламентского сотрудничества.

Подписи под документом поставили председатель Палаты представителей (нижней палаты парламента) Марокко Рашид ат-Талби и спикер израильского Кнессета (парламента) Амир Охана, передает корреспондент ТАСС с места события. Церемония прошла в здании марокканского парламента в присутствии официальных лиц с обеих сторон, нескольких десятков национальных и иностранных журналистов.

Охана прибыл в Марокко 7 июня с двухдневным официальным визитом.

После официальной нормализации отношений в декабре 2020 года Марокко и Израиль активно развивают двустороннее сотрудничество, в том числе политическое, экономическое, военно-техническое, научно-гуманитарное и культурное. 

Теги:
ИзраильМарокко
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