Зеленский посетил в Николаевской области затопленную из-за разрушения ГЭС насосную станцию

МОСКВА, 8 июня. /ТАСС/. Президент Украины Владимир Зеленский приехал в Николаевскую область, где посетил насосную станцию, затопленную из-за разрушения Каховской ГЭС.
"Николаевская область. Посетили главную насосную станцию управления каналов реки Ингулец, затопленную из-за разрушения плотины Каховской ГЭС", - написал Зеленский в своем Telegram-канале.
По его словам, в Снигиревской общине создан штаб по ликвидации последствий катастрофы, работающий в круглосуточном режиме.
Ранее сегодня Зеленский побывал в подконтрольных Киеву районах Херсонской области. Отмечалось, что президент провел координационное совещание по ситуации на Каховской ГЭС.