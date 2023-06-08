8 июня, 12:36

Зеленский посетил в Николаевской области затопленную из-за разрушения ГЭС насосную станцию

Как сообщил президент Украины, в Снигиревской общине создали штаб по ликвидации последствий катастрофы

МОСКВА, 8 июня. /ТАСС/. Президент Украины Владимир Зеленский приехал в Николаевскую область, где посетил насосную станцию, затопленную из-за разрушения Каховской ГЭС.

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"Николаевская область. Посетили главную насосную станцию управления каналов реки Ингулец, затопленную из-за разрушения плотины Каховской ГЭС", - написал Зеленский в своем Telegram-канале.

По его словам, в Снигиревской общине создан штаб по ликвидации последствий катастрофы, работающий в круглосуточном режиме.

Ранее сегодня Зеленский побывал в подконтрольных Киеву районах Херсонской области. Отмечалось, что президент провел координационное совещание по ситуации на Каховской ГЭС. 

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УкраинаЗеленский, Владимир Александрович
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