Зеленский посетил в Николаевской области затопленную из-за разрушения ГЭС насосную станцию

Как сообщил президент Украины, в Снигиревской общине создали штаб по ликвидации последствий катастрофы

МОСКВА, 8 июня. /ТАСС/. Президент Украины Владимир Зеленский приехал в Николаевскую область, где посетил насосную станцию, затопленную из-за разрушения Каховской ГЭС.

"Николаевская область. Посетили главную насосную станцию управления каналов реки Ингулец, затопленную из-за разрушения плотины Каховской ГЭС", - написал Зеленский в своем Telegram-канале.

По его словам, в Снигиревской общине создан штаб по ликвидации последствий катастрофы, работающий в круглосуточном режиме.

Ранее сегодня Зеленский побывал в подконтрольных Киеву районах Херсонской области. Отмечалось, что президент провел координационное совещание по ситуации на Каховской ГЭС.