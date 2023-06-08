Глава саудовского МИД упрекнул развитые страны в нежелании репатриировать бывших членов ИГ

Принц Фейсал бен Фархан Аль Сауд отметил, что "многие богатые развитые страны пытаются избежать ответственности"

ДУБАЙ, 8 июня. /ТАСС/. Министр иностранных дел Саудовской Аравии принц Фейсал бен Фархан Аль Сауд упрекнул развитые страны в нежелании репатриировать своих граждан, которые содержатся в лагерях для бывших членов террористических организаций.

"Мы с сожалением смотрим на происходящее, поскольку знаем, что многие богатые развитые страны пытаются избежать ответственности и отказываются возвращать бывших боевиков [на родину]", - сказал глава МИД, выступая на министерской встрече Глобальной коалиции по борьбе с "Исламским государством" (ИГ, группировка запрещена в РФ), которая проходит в Эр-Рияде. "Вы должны сделать шаг вперед, вы должны взять на себя ответственность, быть частью международной коалиции - это означает работать вместе", - подчеркнул он.

Слова саудовского министра прозвучали после выступления госсекретаря США Энтони Блинкена, который призвал вовлеченные страны репатриировать своих граждан, содержащихся в лагерях для бывших членов ИГ. Он, в частности, указал на необходимость сокращения численности населения лагерей для перемещенных лиц, таких как сирийский Эль-Холь, и центров содержания под стражей, где находятся почти 10 тыс. боевиков ИГ, из которых 2 тыс. являются выходцами из других стран.

По данным управления национальной безопасности Ирака, сейчас в Эль-Холе находятся более 60 тыс. человек из более чем 50 стран. Среди них 25 тыс. иракцев, в том числе 20 тыс. несовершеннолетних.

По соглашению между иракскими властями и курдским альянсом Силы демократической Сирии (СДС), который контролирует Эль-Холь, правительство Ирака с 2021 года начало возвращение на родину иракских семей сторонников ИГ из Сирии. Представители американских сил, присутствующих в регионе, заявляют, что Эль-Холь представляет реальную угрозу для региона, так как сторонники ИГ рассматривают его как оплот распространения экстремистской идеологии и место вербовки новых боевиков.