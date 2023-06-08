В правящей партии Индонезии раскритиковали министра обороны за мирный план по Украине

Генеральный секретарь "Индонезийскаяой демократической партии борьбы" Хасто Кристийянто заявил, что "все должны быть на одном дыхании с политикой президента"

ТОКИО, 8 июня. /ТАСС/. Генеральный секретарь правящей в Индонезии партии "Индонезийская демократическая партия борьбы" Хасто Кристийянто в четверг выступил с критикой министра обороны Прабово Субианто за его предложение по мирному урегулированию конфликта на Украине.

"Все должны быть на одном дыхании с политикой президента, ничем не отличаться", - приводит его слова портал Detik. Он также обратил внимание на слова президента Индонезии Джоко Видодо о том, что инициатива в этом случае исходила исключительно от Субианто. "Это было очень четкое объяснение со стороны президента", - подчеркнул Кристиянто.

Кроме того, на партийном собрании генсек правящей партии, говоря о министре обороны, отметил, что Индонезии не нужен лидер, который вносит предложения, расходящиеся с принципом свободной и активной дипломатии страны.

Субианто 3 июня на прошедшей в Сингапуре конференции по безопасности "Диалог Шангри-Ла" предложил план мирного урегулирования конфликта на Украине, который предусматривает, в частности, прекращение огня, создание 15-километровой демилитаризованной зоны и размещение миротворцев ООН на линии боевого соприкосновения. Кроме того, он считает, что ООН должна организовать и провести референдумы "на спорных территориях". При этом Субианто не уточнил, о каких конкретно территориях идет речь.

Как сообщили ТАСС в посольстве РФ в Индонезии, Москва ценит усилия Джакарты по содействию урегулированию кризиса на Украине, однако отказ от инициативы Индонезии говорит о нежелании Киева и его кураторов рассматривать мирные варианты решения конфликта.