СМИ сообщили о гибели пяти человек при стрельбе на севере Израиля

По данным радиостанции Galei Tzahal, еще один человек получил травмы

ТАСС, 8 июня. По меньшей мере пять человек погибли в результате инцидента со стрельбой, который произошел в четверг недалеко от города Назарет на севере Израиля. Об этом сообщила израильская радиостанция Galei Tzahal.

По ее данным, еще один человек получили травмы. Нападение произошло в арабской деревне Яфия, информации о причинах произошедшего и личности нападавшего не приводится.

Как сообщает газета Yedioth Ahronoth, за несколько минут до этого в израильском населенном пункте Кафр-Кана также произошла стрельба. В результате трехлетняя девочка и 30-летний мужчина получили серьезные ранения. Оба пострадавших госпитализированы.