МИД Вьетнама потребовал от Тайваня отказаться от военных учений в Южно-Китайском море

Директор департамента информации и печати вьетнамского МИД Фам Тху Ханг заявила, что ее страна "выступает против подобных незаконных действий"

ХАНОЙ, 8 июня. /ТАСС/. Вьетнам требует от Тайваня отказаться от проведения военных учений в акватории архипелага Спратли в Южно-Китайском море (ЮКМ). Об этом заявила в четверг директор департамента информации и печати вьетнамского МИД Фам Тху Ханг.

"Вьетнам имеет все юридические основания и исторические доказательства, подтверждающие его суверенитет над островами Чыонгша (вьетнамское название Спратли). Проведение Тайванем учений с боевыми стрельбами в морской акватории вблизи острова Бабинь, входящего в состав архипелага Чыонгша, является серьезным нарушением территориального суверенитета Вьетнама над этим архипелагом, угрожает миру, стабильности, безопасности судоходства, вызывает напряженность и осложняет дальнейшее развитие ситуации в Восточном (Южно-Китайском) море", - подчеркнула официальный представитель МИД.

Выступление дипломата стало реакцией на проведенные Тайванем 7 июня военные учения в акватории Спратли. "Вьетнам решительно выступает против подобных незаконных действий, требует от Тайваня немедленно прекратить их и воздержаться от подобных нарушений в дальнейшем", - сказала Фам Тху Ханг.

Архипелаг Чыонгша и расположенные по соседству с ним острова Хоангша (вьетнамское название Парасельских островов) остаются причиной многонационального конфликта в ЮКМ. Основными фигурантами спора о принадлежности этих территорий выступают Вьетнам и Китай. Кроме них, о частичных или полных претензиях на острова также заявляют Бруней, Малайзия, Тайвань и Филиппины. Помимо стратегического расположения на перекрестке морских маршрутов Индийского и Тихого океанов, ценность островов определяется также и тем, что на их шельфе, согласно экспертным оценкам, сосредоточены значительные запасы нефти и минерального сырья, разработку которых стремится начать каждый из участников этого конфликта.