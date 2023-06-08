8 июня, 13:59

В Киеве отвергли предложение Эрдогана о создании международной комиссии по Каховской ГЭС

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба назвал такое предложение игрой в поддавки с Россией

МОСКВА, 8 июня. /ТАСС/. Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба считает, что предложение президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана о создании международной комиссии для расследования подрыва плотины Каховской ГЭС является игрой в поддавки с Россией.

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В среду в телефонных разговорах с российским и украинским коллегами Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским Эрдоган предложил создать международную комиссию для расследования подрыва плотины Каховской ГЭС. По его мнению, в комиссию должны войти представители РФ, Украины, Турции и ООН.

"Они просто уже достали своей постоянной игрой в квазисправедливость <...> Абсолютно понятно, кто есть кто. Попытаться натянуть на голову Украине, что вы там что-то взорвали? Отдыхайте, уважаемые. У нас уже был этот опыт. Это все игра в поддавки с русскими", - сказал он в эфире программы "Завтрак" на телеканале 1+1, комментируя соответствующую инициативу турецкого лидера. 

Теги:
Путин, Владимир ВладимировичУкраинаТурцияРоссияЭрдоган, Реджеп ТайипЗеленский, Владимир АлександровичКулеба, Дмитрий Иванович
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