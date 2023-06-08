Индия, Франция и ОАЭ впервые проводят учения ВМС в Оманском заливе

Маневры пройдут в течение двух дней

НЬЮ-ДЕЛИ, 8 июня. /ТАСС/. Военно-морские силы Индии, Франции и ОАЭ проводят первые трехсторонние учения в Оманском заливе. Об этом говорится в распространенном в четверг заявлении индийского Министерства обороны.

"В ходе учений в Оманском заливе, запланированных на два дня, будет проведен широкий спектр военно-морских операций, таких как надводные боевые действия, включающие тактические стрельбы и учения по ракетному поражению надводных целей, операции по высадке с вертолетов на палубу, передовые учения по противовоздушной обороне и абордажные операции", - сообщили в военном ведомстве.

Как подчеркнули в индийском министерстве, "учения направлены на укрепление сотрудничества военно-морских сил трех стран и прокладывают путь для принятия мер по устранению традиционных и нетрадиционных угроз на море". "Они также укрепят связи в обеспечении безопасности торговли и свободы судоходства в открытом море в регионе", - добавили в Минобороны.

В учениях задействованы индийский фрегат Tarkash и французский Surcouf с палубными вертолетами, истребитель Rafale и морской патрульный самолет ВМС ОАЭ.