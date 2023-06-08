WP: ВСУ заявили о трудностях на поле боя на запорожском направлении

Министр обороны РФ Сергей Шойгу ранее заявил, что российские войска остановили попытки атак ВСУ на всех направлениях, противник отошел с большими потерями

НЬЮ-ЙОРК, 8 июня. /ТАСС/. Вооруженные силы Украины (ВСУ) испытывают трудности на поле боя после усиления столкновений с российскими войсками на юго-востоке Украины. С таким утверждением выступила в четверг американская газета The Washington Post.

"На поле боя очень трудная [обстановка]. <...> Продолжаются тяжелые бои", - приводит издание слова неназванного украинского военнослужащего, якобы задействованного на запорожском направлении.

Министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу заявил в четверг, что российские войска остановили попытки атак ВСУ на всех направлениях, противник отошел с большими потерями. Кроме того, по его словам, специально подготовленные резервные силы ВСУ не выполнили задачу по прорыву на запорожском направлении. За прошедшие сутки противник "потерял 945 человек и 33 танка", уточнил он.