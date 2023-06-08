Киев заявил о договоренности с ООН по гуманитарной операции в зоне бедствия на Днепре

Как сообщили в МИД Украины, глава ведомства Дмитрий Кулеба заверил организацию, что Киев "предоставляет все гарантии безопасности ООН для выполнения гуманитарных операций во всей зоне бедствия"

МОСКВА, 8 июня. /ТАСС/. Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба обсудил с ООН проведение гуманитарной операции в пострадавших от прорыва Каховской ГЭС районах, в том числе на левом берегу Днепра, в случае согласия на это России. Об этом заявила пресс-служба украинского внешнеполитического ведомства.

По ее информации, Кулеба 8 июня переговорил с гуманитарным координатором ООН на Украине Денисом Брауном. Как утверждает МИД страны, стороны договорились, "что ООН немедленно сформирует в [подконтрольных украинским властям] Запорожье и Херсоне группы" для отправки в пострадавшие районы на левом берегу Днепра с подконтрольной Киеву территории.

Министр заверил ООН в том, что "Украина предоставляет все гарантии безопасности ООН для выполнения гуманитарных операций во всей зоне бедствия". По версии МИД, достигнута договоренность, что команды ООН отправятся в пострадавшие районы на левом берегу, "как только Россия предоставит доступ и гарантии безопасности".

ООН пока не сообщала о договоренностях о каких-либо гуманитарных операциях в зоне бедствия. Российская сторона также не информировала о каких-либо дискуссиях по данному вопросу.

В ночь на 6 июня Вооруженные силы Украины нанесли ракетный удар по Каховской ГЭС, в результате чего произошло разрушение задвижек, начался неконтролируемый сброс воды. В Новой Каховке ее уровень достигал 12 метров, в настоящий момент вода спадает. В зоне подтопления находятся 35 населенных пунктов и территорий. Жителей близлежащих населенных пунктов эвакуируют. По данным властей, пять человек погибли, более 40 госпитализированы.

Разрушение станции нанесло серьезный ущерб экологии, смыты сельхозполя вдоль Днепра, есть риск обмеления Северо-Крымского канала. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал удар по Каховской ГЭС преднамеренной диверсией со стороны Украины. Он добавил, что всю ответственность за последствия должен нести киевский режим.