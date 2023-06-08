Премьер Италии снова поедет в Тунис 11 июня

Джорджа Мелони отправится туда в сопровождении главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен и премьера Нидерландов Марка Рютте

РИМ, 8 июня. /ТАСС/. Премьер-министр Италии Джорджа Мелони объявила в четверг, что 11 июня вновь поедет в Тунис в сопровождении главы Еврокомиссии (ЕК) Урсулы фон дер Ляйен и премьера Нидерландов Марка Рютте, чтобы обсудить помощь этой стране.

"В воскресенье (11 июня - прим. ТАСС) мы вернемся с Урсулой фон дер Ляйен и Рютте в Тунис, чтобы обсудить план европейской помощи этой стране, оказавшейся в тяжелой ситуации, и не допустить образования кома дальнейших проблем", - сказала Мелони, напомнив, что на днях уже побывала в Тунисе.

Она указала, что эта поездка может поспособствовать заключению договора с Международным валютным фондом о займе Тунису. Мелони также отметила, что для Италии стабильность в Тунисе является приоритетной задачей, потому что нестабильность грозит проблемами всему региону. В последние месяцы миграционный поток в Италию вырос в разы, заявила премьер. Большинство прибывающих по морю мигрантов отплывают из Туниса.