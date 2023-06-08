США намерены помочь Филиппинам в развитии асимметричного военного потенциала

Помощник министра обороны США по делам безопасности в регионах Индийского и Тихого океанов Илай Рэтнер отметил, что Вашингтон не намерен строить постоянные базы в этой стране

ВАШИНГТОН, 8 июня. /ТАСС/. Вашингтон будет наращивать военно-техническое сотрудничество с Филиппинами, в том числе поможет Маниле в развитии "асимметричного потенциала" на море. Об этом заявил в четверг помощник министра обороны США по делам безопасности в регионах Индийского и Тихого океанов Илай Рэтнер, выступая на семинаре в вашингтонском Центре за новую американскую безопасность.

"Я надеюсь, что позднее в этом году <...> мы увидим новые формы сотрудничества, оперативного взаимодействия между Соединенными Штатами и Филиппинами, а также некоторыми из других наших союзников", - отметил он.

"Мы также взаимодействуем с Филиппинами по новому плану оказания помощи в сфере безопасности, чтобы содействовать им в развитии определенного асимметричного потенциала, который наиболее важен в свете тех вызовов, с которыми они сейчас сталкиваются, особенно у морских границ", - добавил Рэтнер.

Говоря об объектах на Филиппинах, которые используют американские военные, помощник главы Пентагона подчеркнул: "Это не американские военные базы, и у Соединенных Штатов нет намерений строить постоянные базы на Филиппинах".

Соединенные Штаты и Филиппины 12 апреля по итогам встречи глав министерств обороны и внешнеполитических ведомств двух стран в Вашингтоне договорились укреплять сотрудничество в сфере обороны, в том числе с целью сдерживания и ответа на возможные угрозы.

В феврале Вашингтон и Манила достигли договоренности о получении американскими военными доступа на четыре новые базы на территории Филиппин. Два государства имеют многолетний союз в сфере безопасности, который включает в себя договор о взаимной обороне и пакт EDCA от 2014 года, позволяющий американским войскам перемещаться через пять филиппинских баз, в том числе вблизи спорных вод. После расширения пакта Соединенные Штаты получают доступ как минимум к девяти военным базам.