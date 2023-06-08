Британия заявила о готовности помочь властям Франции в расследовании нападения в Анси

По словам главы МИД королевства Джеймса Клеверли, на место направились сотрудники консульства Великобритании

ЛОНДОН, 8 июня. /ТАСС/. Великобритания готова оказать любую необходимую помощь властям Франции после нападения на детей в Анси. Об этом заявил в четверг глава МИД королевства Джеймс Клеверли.

"Наши мысли сейчас с жертвами, их родными и близкими. Мы готовы оказать любую возможную поддержку властям Франции. Один из пострадавших детей является британским гражданином. На место уже направлены сотрудники консульства Великобритании, которые будут готовы поддержать его семью. В этот ужасный момент мы выражаем глубокую солидарность с жителями Франции", - заявил Клеверли.

Шесть человек, в том числе четверо малолетних детей, пострадали в результате нападения с ножом в парке "Сады Европы" близ озера Анси в одноименной коммуне. Двое детей в возрасте двух и трех лет, а также один взрослый находятся при смерти, за их жизнь борются врачи. Среди раненых есть один гражданин Великобритании и один гражданин Нидерландов. Следователи не расценивают нападение как террористический акт.

Телеканал BFM ранее отмечал, что нападение на детской площадке на детей, среди которых были сидящие в детских колясках, осуществил сирийский беженец 1991 года рождения, легально прибывший во Францию из Швеции. По предварительным данным, мужчина не числился в базах данных опасных преступников или приверженцев радикальных течений. Также он не состоял на медицинском учете в связи с какими-либо психическими заболеваниями.